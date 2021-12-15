Шварцман прокомментировал быстрейший результат на тестах Формулы-1 в Абу-Даби

Гонщик академии «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал тестовый день Формулы-1 в Абу-Даби, который он провёл в составе «Хааса» и показал лучшее время.



«Очень-очень приятный день, я очень доволен. Я многому научился, что очень позитивно. Я постоянно прогрессировал, что важно. Удалось проехать больше ста кругов, и этим я тоже очень доволен. Это другая команда, новое окружение — требуется некоторое время, чтобы понять, как всё работает. Но всё прошло очень быстро. Они вполне довольны тем, как мы отработали. Мы тестировали разные вещи, всё прошло хорошо. Очень позитивные тесты, я доволен. Ну а когда ты покидаешь трассу с быстрейшим результатом, это словно вишенка на торте», — приводит слова Шварцмана пресс-служба американской команды.

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