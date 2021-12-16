Сьюзи Вольф: Льюис был ограблен. Правила не могут меняться по прихоти одного человека

Бывшая пилот и экс-руководитель команды Формулы-Е, жена Тото Вольфа Сьюзи Вольф раскритиковала работу гоночного директора Формулы-1 Майкла Маси на Гран-при Абу-Даби.



«Перед уик-эндом финальной гонки я считала, что обе команды и оба пилота заслуживали титула. Этап обещал стать спектаклем, исторической гонкой, которая, как мы все надеялись, обойдётся без споров. Вышло не так.



То, что случилось, трудно принять, и у меня остаются плохие ощущения. Не от поражения — и не от Макса или «Ред Булл»: они заслуженные победители, и мы всегда знали, что будет серьёзная возможность, что мы не выиграем. Но от того, как именно Льюис был ограблен. Я просто не могла поверить.



Решение одного человека из руководства чемпионата, который применил правило так, как оно прежде никогда не применялось в Ф-1, единолично определило чемпиона мира в личном зачёте. Правила есть правила, они не могут меняться по прихоти одного человека в конце гонки.



Мои поздравления Максу, и поздравления каждому члену «Мерседеса» с рекордным восьмым Кубком конструкторов. Я надеюсь, что к марту следующего года у нас будет руководство, которому прежде всего будет присуща спортивная честность, чтобы я снова смогла влюбиться в Формулу-1», — написала Вольф в своих соцсетях.