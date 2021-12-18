Росберг: думаю, Хэмилтон вернётся и будет бороться за титул, который у него отняли
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Бывший пилот Формулы-1 Нико Росберг высказался о словах руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа, заявившего ранее, что пилот его команды, семикратный чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон, может завершить карьеру.
«Для него [финал сезона в Абу-Даби] стал абсолютно душераздирающим, потому что он был почти уверен, что станет чемпионом мира. Затем случилось это изменение процедуры, или как вы это называете, и он внезапно проиграл титул. Так что это было тяжело, это было чрезвычайно тяжело.
Но, конечно, я рассчитываю, что он вернётся на стартовую решётку в следующем году и будет бороться за возвращение титула, который у него в некотором роде отняли», — приводит слова Росберга Sky Sports.
Напомним, в сезоне-2021 чемпионом Формулы-1 стал Макс Ферстаппен.
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