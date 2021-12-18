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Баттон отреагировал на слова Вольфа о возможном завершении карьеры Хэмилтоном

Баттон отреагировал на слова Вольфа о возможном завершении карьеры Хэмилтоном
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Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон высказался о словах руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа, заявившего ранее, что пилот его команды, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, может завершить карьеру.

«Как мы все знаем, всякое возможно. Мы очень эмоциональные люди, а атмосфера сильно накалена. Так что произойти может что угодно. Я уже не знаю Льюиса так хорошо, как семь или восемь лет назад, но тем не менее не могу представить, что он уходит. Тем более сразу после поражения в финале сезона. Мне кажется, что в следующем году он вернётся в борьбу и в марте вновь будет сражаться. Надеюсь, однако, что за чемпионство будут бороться не только Льюис и Макс, но и пилоты из других команд», — приводит слова Баттона Sky Sports.

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