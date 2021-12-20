«КАМАЗ-мастер» начал разработку гибридного спортивного грузовика

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал, что его гоночный коллектив уже отреагировал на требования будущего регламента «Дакар» и приступил к разработке нового грузовика.
«Организаторы «Дакара» уже официально объявили, что в 2026 году заводские команды и спортсмены из так называемого списка приоритета — то есть те, которые были на подиуме, добивались успеха на «Дакаре» — смогут принять участие в гонке только либо на электрических автомобилях, либо на гибридных, либо на водородных.
Мы начали вести работу в этом направлении. В течение этого года разработали концепцию гибридного спортивного автомобиля «КАМАЗ». Работа началась, разрастается. В 2023 году мы уже планируем такой автомобиль испытать и в дальнейшем принимать на нём участие в «Шёлковом пути» и на «Дакаре». Второй этап — автомобиль на водородных топливных элементах», — заявил Чагин на пресс-конференции перед «Дакаром».
- 20 декабря 2021
-
14:41
-
14:36
-
14:28
-
14:27
-
14:24
-
14:17
-
13:58
-
11:05
-
09:36
- 19 декабря 2021
-
23:12
-
22:40
-
21:11
-
20:09
-
19:17
-
18:00
-
17:00
-
14:37
-
13:37
-
12:13
-
11:14
-
10:15
-
10:14
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
00:34
-
00:25
- 18 декабря 2021
-
23:41
-
22:19
-
21:45
-
20:35
-
19:42
-
19:00
-
19:00
-
17:47