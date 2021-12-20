«КАМАЗ-мастер» начал разработку гибридного спортивного грузовика

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал, что его гоночный коллектив уже отреагировал на требования будущего регламента «Дакар» и приступил к разработке нового грузовика.



«Организаторы «Дакара» уже официально объявили, что в 2026 году заводские команды и спортсмены из так называемого списка приоритета — то есть те, которые были на подиуме, добивались успеха на «Дакаре» — смогут принять участие в гонке только либо на электрических автомобилях, либо на гибридных, либо на водородных.



Мы начали вести работу в этом направлении. В течение этого года разработали концепцию гибридного спортивного автомобиля «КАМАЗ». Работа началась, разрастается. В 2023 году мы уже планируем такой автомобиль испытать и в дальнейшем принимать на нём участие в «Шёлковом пути» и на «Дакаре». Второй этап — автомобиль на водородных топливных элементах», — заявил Чагин на пресс-конференции перед «Дакаром».