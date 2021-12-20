Гидо ван дер Гарде: «Астон Мартин» может выиграть несколько первых гонок в следующем году
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Экс-пилот Формулы-1 Гидо ван дер Гарде считает, что команда «Астон Мартин» в самом начале сезона-2022 может побороться за победы в нескольких гонках.
«В следующем году, конечно, всё может перевернуться вверх тормашками. Может случиться так, что «Астон Мартин» сейчас одним махом всё уладит и выиграет несколько первых гонок. Никогда не знаешь заранее. Те, кто лучше всех искал брешь в правилах, всегда строили лучшую машину», — приводит слова ван дер Гарде GPblog.
Напомним, ранее стало известно, что у «Астон Мартин» может появиться собственный двигатель. Канадский бизнесмен Лоуренс Стролл, являющийся владельцем команды, сейчас изучает возможность наладить производство собственных моторов, следуя примеру «Ред Булл».
Новость по темеУ «Астон Мартин» может появиться собственный двигатель
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