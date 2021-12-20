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Гидо ван дер Гарде: «Астон Мартин» может выиграть несколько первых гонок в следующем году

Гидо ван дер Гарде: «Астон Мартин» может выиграть несколько первых гонок в следующем году
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Экс-пилот Формулы-1 Гидо ван дер Гарде считает, что команда «Астон Мартин» в самом начале сезона-2022 может побороться за победы в нескольких гонках.

«В следующем году, конечно, всё может перевернуться вверх тормашками. Может случиться так, что «Астон Мартин» сейчас одним махом всё уладит и выиграет несколько первых гонок. Никогда не знаешь заранее. Те, кто лучше всех искал брешь в правилах, всегда строили лучшую машину», — приводит слова ван дер Гарде GPblog.

Напомним, ранее стало известно, что у «Астон Мартин» может появиться собственный двигатель. Канадский бизнесмен Лоуренс Стролл, являющийся владельцем команды, сейчас изучает возможность наладить производство собственных моторов, следуя примеру «Ред Булл».

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