У «Астон Мартин» может появиться собственный двигатель

Канадский бизнесмен Лоуренс Стролл, являющийся владельцем команды «Астон Мартин», изучает возможность наладить производство собственных моторов, следуя примеру «Ред Булл». Об этом сообщает Auto Motor und Sport.



После приобретения «Астон Мартин» Стролл вложил солидные финансовые средства в строительство новой базы в Сильверстоуне. Два года назад там трудились 420 человек, а бюджет проекта оценивался в $ 110 млн. В настоящее время там уже работают 593 сотрудника, а в первом квартале 2023 года планируется, что их штат будет расширен до 700. Что касается совокупного объёма инвестиций, то он, как ожидается, должен дойти до отметки в € 200 миллионов.



Отмечается, что собственными силами реализовать задуманный проект к введению нового моторного регламента в сезоне-2026 Строллу едва ли удастся. Поэтому он вполне может обратиться к инвесторам за помощью, либо попробовать договориться о сотрудничестве с концерном «Фольксваген» или другими автопроизводителями.