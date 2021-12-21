Спонсором «Феррари» вновь стал испанский банк Santander

Команда Формулы-1 «Феррари» объявила о заключении долгосрочного спонсорского контракта с испанским банком Santander, который уже сотрудничал со «Скудерией» с 2010 по 2017 годы. Логотипы банка появятся на болидах «Феррари» и гоночных комбинезонах пилотов, сотрудничество затронет все гоночные проекты «Феррари», а не только команду Формулы-1.



Напомним, в составе «Феррари» с сезона-2021 выступает испанский гонщик Карлос Сайнс. На данный момент срок его контракта ограничен концом 2022 года.



«Для нас честь снова начать сотрудничать с таким глобальным финансовым институтом, как Santander. Мы с нетерпением ждём начала совместной работы для достижения нашей ключевой цели стать углеродно-нейтральными к 2030 году», — ответил председатель совета директоров «Феррари» Джон Элканн.