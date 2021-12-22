В «Феррари» пообещали немало инноваций в машине и моторе 2022 года

В итальянской команде Формулы-1 «Феррари» рассказали о том, что в её машине и моторе 2022 года будет много инноваций.

«Поверьте мне, в болиде и моторе 2022 года будет много инноваций.



Я думаю, что вся команда инженеров подошла к новому проекту машины с более открытым сердцем, чем раньше. Мне нравится смотреть на то, как прогрессирует машина. Мы вложили в неё очень много нового», — приводит слова руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто Autosport.

Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021



1. «Мерседес» — 613,5 очков

2. «Ред Булл» — 585,5

3. «Феррари» — 323,5

4. «Макларен» — 275

5. «Альпин» — 155

6. «Альфа Таури» — 142

7. «Астон Мартин» — 77

8. «Уильямс» — 23

9. «Альфа Ромео» — 13

10. «Хаас» — 0