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В «Феррари» пообещали немало инноваций в машине и моторе 2022 года

В «Феррари» пообещали немало инноваций в машине и моторе 2022 года
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В итальянской команде Формулы-1 «Феррари» рассказали о том, что в её машине и моторе 2022 года будет много инноваций.

«Поверьте мне, в болиде и моторе 2022 года будет много инноваций.

Я думаю, что вся команда инженеров подошла к новому проекту машины с более открытым сердцем, чем раньше. Мне нравится смотреть на то, как прогрессирует машина. Мы вложили в неё очень много нового», — приводит слова руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто Autosport.

Положение в Кубке конструкторов по итогам сезона-2021

1. «Мерседес» — 613,5 очков
2. «Ред Булл» — 585,5
3. «Феррари» — 323,5
4. «Макларен» — 275
5. «Альпин» — 155
6. «Альфа Таури» — 142
7. «Астон Мартин» — 77
8. «Уильямс» — 23
9. «Альфа Ромео» — 13
10. «Хаас» — 0

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