Экклстоун рассказал, какого радиосообщения не хватило «Мерседесу» в решающей гонке сезона

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун выразил мнение, что «Мерседесу» следовало бы попросить по радио финского пилота Валттери Боттаса остановиться в конце гонки Гран-при Абу-Даби, чтобы гоночная дирекция не дала рестарт.



«Я думал об этом. Как мне кажется, на трассе было несколько идеальных мест, чтобы остановиться за автомобилем безопасности. Многие остались бы недовольны, но того, что было из-за рестарта, не случилось бы», — приводит слова Экклстоуна Blick.



Напомним, чемпионом минувшего сезона Формулы-1 стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В решающем заезде, который проходил в Абу-Даби (ОАЭ), голландец вырвал победу у своего главного соперника, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.



В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.

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