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Экс-пилот Ф-1 — о Пересе: если бы второй пилот сделал такое 20 лет назад, его б уничтожили

Экс-пилот Ф-1 — о Пересе: если бы второй пилот сделал такое 20 лет назад, его б уничтожили
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Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя выступил с критическим замечанием в адрес мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса. Хуано не понравилось, что Серхио умышленно сдерживал британца Льюиса Хэмилтона («Мерседес») во время гонки Гран-при Абу-Даби, чтобы помочь своему напарнику, Максу Ферстаппену, сократить отставание Льюиса.

«Забавно, как сейчас многие воспринимают такую ситуацию: Боже мой, как хорошо, что Чеко вмешался и помог Максу. Я, со своей стороны, тоже считаю, что он очень здорово помог Ферстаппену. Но если бы двадцать лет назад второй пилот сделал это, он был бы уничтожен.

Когда Рубенс Баррикелло помогал Михаэлю Шумахеру, все говорили: «Господи, почему он ему помогает? Как он мог отказался от позиции, от победы? А сегодня говорят, что это хорошо», — приводит слова Пабло Монтойи F1i.

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