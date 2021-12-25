Монтойя: в «Ред Булл» действовали так, чтобы им помешали. Но Хэмилтон это понимал

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя высказался о финальной гонке сезона, состоявшейся на Гран-при Абу-Даби. Победу по её итогам праздновал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», опередивший своего главного конкурента — Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».



«Конечно, они просто пытались участвовать в гонках, но при этом делали это таким образом, чтобы кто-то им действительно захотел помешать, и Льюис понимал, что, если он пойдёт на это, есть шанс столкновения. В «Ред Булл» на это и рассчитывали.



«Ред Булл» разыграл карту, чтобы в итоге забрать титул, и в конце концов австрийской команде это удалось – удача была на их стороне. Правильно ли они поступили или нет, решать ФИА», — приводит слова Пабло Монтойи F1i.



Напомним, незадолго до финиша гонки в аварию попал пилот «Уильямса» Николас Латифи. Эта ошибка косвенно повлияла на исход заезда и всего чемпионата мира. Из-за аварии Николаса был выпущен сейфти-кар, позволивший Ферстаппену догнать Хэмилтона и затем пойти в атаку.