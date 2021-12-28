Джовинацци объяснил, почему верит, что вернётся в Формулу-1

Антонио Джовинацци, покинувший «Альфа Ромео» и Формулу-1 по окончании минувшего сезона, рассказал, почему ему кажется, что он ещё вернётся в «Королевские гонки».



«Да, сейчас я ухожу. Но ведь мы уже видели, как многие гонщики останавливались на один год, а затем возвращались. Можно вспомнить, например, Эстебана Окона и Алекса Албона.



Сейчас я просто хочу сказать спасибо всем тем, кто поддерживал меня последние три года, всем болельщикам, которые подбадривали меня, и всем гонщикам Формулы-1, которые тоже написали мне. Это были замечательные три года.



Одна из вещей, которую я собираюсь сделать дальше, — это держаться поближе к паддоку Формулы-1. Ведь я всё ещё являюсь частью семьи «Феррари». Важно посмотреть, будет ли шанс в 2023 году. Мы к этому стремимся, и я был бы рад, если всё получится», — приводит слова Джовинацци официальный сайт Формулы-1.



Джовинацци наряду с Миком Шумахером из «Хааса» будет резервным пилотом «Феррари» в следующем году.

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