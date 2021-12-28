«Тупая свинья, водитель грузовика». М. Ферстаппен — о том, как называл его в детстве отец

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, как проходило его становление под руководством отца — бывшего гонщика Формулы-1 Йоса Ферстаппена.



«Я действовал расслабленно, что не всегда нравилось моему отцу. Сколько раз я слышал от него, что стану водителем грузовика. Отец считал, что я слишком ленив. «Чёрт возьми», «тупая свинья». И всё в таком роде. «Ты никогда ничего не добьёшься».



Мой отец всегда был очень строг со мной, когда дела шли не так хорошо или когда я не старался изо всех сил. Но это ещё больше мотивировало меня. Я хотел доказать отцу, что я всё-таки был достаточно быстр и обладал всею решимостью. Мой отец всегда хотел извлечь максимум пользы, что у него, безусловно, получилось», — приводит слова Макса GPblog со ссылкой на его видеоинтервью для Ziggo Sport.

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