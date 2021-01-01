Росберг объяснил, почему в «Ред Булл» не стали возвращать Гасли

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион мира 2016 года Нико Росберг высказался о пилоте «Альфа Таури» Пьере Гасли, выразив удивление, почему «Ред Булл», в составе которого Пьер выступал в 2019 году, не стал возвращать его обратно. При этом Нико объяснил позицию австрийской команды.



«Пьер действительно потрясающий. Он настолько хорош, что приходится только удивляться, их решению не брать его обратно в материнскую команду, в «Ред Булл». Но так вы никогда и не узнаете, сможет ли он выступить под давлением в такой команде. Это большой вопрос. Думаю, именно поэтому они не вернули его обратно. При этом в «Альфа Таури», надо признать, он проделывает действительно феноменальную работу», — цитирует Росберга Formula1News.co.uk.