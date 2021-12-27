Гасли: моя цель — быть первым в списке «Ред Булл», когда они станут выбирать нового пилота

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказался по поводу возможного перехода в «Ред Булл».
«Надо будет смотреть, что будет с «Ред Булл» в ближайшие 2 года. На данный момент у них очень конкурентоспособная машина. Посмотрим, что ждёт Макса Ферстаппена и как они планируют развиваться дальше, но, очевидно, мне нужно думать о своей карьере. Я молод, мне 25, но моя цель — быть первым, когда они станут выбирать пилота на замену.
На данный момент я девятый в общем зачёте пилотов, но все 8 гонщиков впереди меня выступают за лучшие команды. Для меня важно показать, что если появится свободное место, то я должен быть очевидным выбором. Это то, что я пытаюсь сделать.
Конечно, «Ред Булл» — это мой приоритет, но они решили продолжить работу с Серхио Пересом. Шёл разговор о 2023-м, может быть, тогда появится вариант, но это обсуждение мы будем вести только в следующем году», — приводит слова Гасли GPFans.
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