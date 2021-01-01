Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли топ-4 по итогам пролога «Дакара»-2022 в зачёте грузовиков

Российкий гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев стал первым в прологе «Дакара»-2022 в зачёте грузовиков. По итогам заезда он опередил на 7 секунд ещё одного гонщика экипажа «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова. Андрей Каргинов (также «КАМАЗ-мастер») стал третьим.

Ещё один экипаж российской команды (пилот Антон Шибалов) показал четвёртое время.

«Дакар»-2022. Грузовики. Пролог:

1. Эдуард Николаев — 0:13.01

2. Дмитрий Сотников +0.07

3. Андрей Каргинов +0.15

4. Антон Шибалов (все — «КАМАЗ-мастер») +0.24

5. Игнасио Касале («Татра Баггира») +0.27

6. Герт Хузинк («Рено») + 0.34

7. Адрианус ван Кастерен («Ивеко») +0.37

8. Мартин Мацик («Ивеко») +0.41

9. Мартин ван ден Бринк («Ивеко») +0.45

10. Паскаль де Бар («Рено») +0.48

11. Алеш Лопрайс («Прага») +0.50.