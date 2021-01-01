Экипажи «КАМАЗ-мастер» заняли топ-4 по итогам пролога «Дакара»-2022 в зачёте грузовиков
Поделиться
Российкий гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев стал первым в прологе «Дакара»-2022 в зачёте грузовиков. По итогам заезда он опередил на 7 секунд ещё одного гонщика экипажа «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова. Андрей Каргинов (также «КАМАЗ-мастер») стал третьим.
Ещё один экипаж российской команды (пилот Антон Шибалов) показал четвёртое время.
«Дакар»-2022. Грузовики. Пролог:
1. Эдуард Николаев — 0:13.01
2. Дмитрий Сотников +0.07
3. Андрей Каргинов +0.15
4. Антон Шибалов (все — «КАМАЗ-мастер») +0.24
5. Игнасио Касале («Татра Баггира») +0.27
6. Герт Хузинк («Рено») + 0.34
7. Адрианус ван Кастерен («Ивеко») +0.37
8. Мартин Мацик («Ивеко») +0.41
9. Мартин ван ден Бринк («Ивеко») +0.45
10. Паскаль де Бар («Рено») +0.48
11. Алеш Лопрайс («Прага») +0.50.
Комментарии
- 1 января 2022
-
16:13
-
14:57
-
13:54
-
12:52
-
11:58
-
10:50
-
10:16
- 31 декабря 2021
-
20:02
-
18:48
-
17:51
-
16:19
-
15:44
-
14:22
-
13:20
-
12:05
-
10:50
-
09:49
-
00:58
- 30 декабря 2021
-
23:57
-
22:56
-
21:53
-
20:48
-
19:44
-
18:41
-
17:35
-
17:06
-
16:37
-
15:18
-
14:10
-
13:31
-
12:25
-
11:02
-
09:15
-
00:11
- 29 декабря 2021
-
22:31
Партнерский контент