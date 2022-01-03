Карякин объяснил, почему проиграл два часа лидеру на стартовом этапе «Дакара»

Российский гонщик Сергей Карякин дал комментарий по поводу неудачного выступления на первом этапе ралли «Дакар» среди прототипных мотовездеходов.

Напомним, россиянин занял 34-е место. Победу в заезде одержал Арон Домжала из Польши.

«Сегодня мы проиграли день. Не буду говорить больше, но проиграли мы два часа. Виной этому было то, что мы долго не могли найти точку. Помимо нас, таких было человек 50. Целый караван ездил туда-сюда и искал её. Многие уже написали по этому вопросу организаторам, но они отказываются принимать эту ошибку и соглашаться с тем, что это их вина. Для нас это не очень приятная новость, но что поделать. Впереди ещё 11 дней гонки, будем ехать в своём темпе и показывать результат», — сказал Карякин в «сториз» своего «инстаграма».