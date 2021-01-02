Сергей Карякин занял 34-е место на 1-м этапе ралли «Дакар» среди серийных мотовездеходов

Российский гонщик Сергей Карякин занял 34-е место на стартовом этапе ралли «Дакар» среди прототипных мотовездеходов. Победу в заезде одержал Арон Домжала из Польши.

«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Первый СУ:

1. Арон Домжала (CAN-AM) — 3:42.59

2. Остин Джонс (CAN-AM) +2.07

3. Родриго Луппи де Оливейра (CAN-AM) +4.29

4. Жерар Фаррес (CAN-AM) +4.44

5. Михал Гочал (CAN-AM) +5.42

34. Сергей Карякин +1:46.33

Напомним, гонку в зачёте прототипных мотовездеходов выиграл американец Сет Кинтеро. Лучший результат среди россиян показал Павел Лебедев — он пришёл на финиш четвёртым.