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Лёб прокомментировал победу на втором этапе «Дакара»

Лёб прокомментировал победу на втором этапе «Дакара»
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Французский гонщик Себастьен Лёб подвёл итоги второго этапа ралли-марафона «Дакар»-2022. Лёб одержал победу на втором спецучастке и смог сократить отставание от Нассера Аль-Аттии до девяти минут.

«Это была настоящая битва, Нассер очень старался. Он был открывающим сегодня, но при этом он был очень быстр. Это был захватывающий этап с невероятным ритмом. В конце концов я смог догнать его и проехать за ним сквозь дюны. Немного проще, когда ты следуешь прямо за кем-то. Я пытался аккуратно пройти концовку этапа, чтобы избежать прокола — вчера я получил сразу два, так что было важно уверенно закончить этап. Сегодня не было проблем с навигацией, следы от мотоциклов были хорошо видны. Намного легче, когда ты следуешь позади, так что если ехать за кем-то, то будет намного проще. Предпочитаю, чтобы рисковал в итоге не я», — приводит слова Лёба официальный сайт «Дакара».

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