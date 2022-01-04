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Себастьен Лёб — о третьем этапе «Дакара»: счастлив, что проиграл всего 33 минуты

Себастьен Лёб — о третьем этапе «Дакара»: счастлив, что проиграл всего 33 минуты
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Французский гонщик Себастьен Лёб подвёл итоги неудачного для себя третьего этапа ралли-марафона «Дакар»-2022. Лёб по итогам третьего спецучастка стал только 22-м (+33.34). Нассер Аль-Аттия, возглавляющий общий зачёт, был восьмым.

«Это был плохой день. Мы сломали карданный вал — думаю, это был именно он. У нас был только передний привод по прошествии десяти километров с момента старта. Вот так мы и проехали 250 км. Пересекать дюны в таких условиях было действительно непросто. Конечно, я разочарован — но, признаюсь, я счастлив, что в конце этапа проиграл всего 33 минуты, ведь могло быть и хуже. Бой с Насером будет очень непростым, он далеко впереди. Теперь мы будем делать всё от нас зависящее», — приводит слова Лёба официальный сайт «Дакара».

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