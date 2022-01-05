«Уильямс» отсудил $ 35 млн у бывшего спонсора

Команда Формулы-1 «Уильямс» выиграла судебное разбирательство против своего бывшего титульного партнёра Rokit Marketing, сообщает law360.com.



Команда работала с Rokit в качестве титульного спонсора с 2019-го по середину 2020 года, контракт с производителем был рассчитан до конца 2023 года, однако после продажи коллектива частным инвесторам соглашение было расторгнуто. Сообщается, что инициатором расторжения контракта стали именно представители Rokit.



Из-за этого «Уильямс» и обратился в Высокий суд Лондона — по заявлению команды, они недосчитались $ 35 млн.



В апреле 2021 года «Уильямс» добился компенсации в размере $ 27 млн, однако выплата на счета команды так и не поступила. По этой причине юристы команды обратились в Федеральный окружной суд Лос-Анджелеса в США. В декабре судебный процесс завершился в пользу «Уильямса», а размер компенсации вырос до $ 35,7 млн.