«Уильямс» отсудил $ 35 млн у бывшего спонсора

Команда Формулы-1 «Уильямс» выиграла судебное разбирательство против своего бывшего титульного партнёра Rokit Marketing, сообщает law360.com.
Команда работала с Rokit в качестве титульного спонсора с 2019-го по середину 2020 года, контракт с производителем был рассчитан до конца 2023 года, однако после продажи коллектива частным инвесторам соглашение было расторгнуто. Сообщается, что инициатором расторжения контракта стали именно представители Rokit.
Из-за этого «Уильямс» и обратился в Высокий суд Лондона — по заявлению команды, они недосчитались $ 35 млн.
В апреле 2021 года «Уильямс» добился компенсации в размере $ 27 млн, однако выплата на счета команды так и не поступила. По этой причине юристы команды обратились в Федеральный окружной суд Лос-Анджелеса в США. В декабре судебный процесс завершился в пользу «Уильямса», а размер компенсации вырос до $ 35,7 млн.
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