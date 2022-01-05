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«Долбан какой-то!» Жильцов раскритиковал поведение чеха Мацика на 4-м этапе «Дакара»

«Долбан какой-то!» Жильцов раскритиковал поведение чеха Мацика на 4-м этапе «Дакара»
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Константин Жильцов, штурман Дениса Кротова, раскритиковал действия чешского гонщика Мартина Мацика во время четвёртого этапа «Дакара».

«Сегодня была проблема в том, что мы стартовали 68-ми. И, конечно, вся эта железная дивизия… Ну это пердец. Никто же не пускает, все едут за первым местом на «Дакаре» и считают, что если сегодня они промчат как сумасшедшие, то завтра они смогут конкурировать с Нассером Аль-Атти, поэтому приходится выезжать в сторону, а там камни, пыль… В общем, натерпелись. Два грузовика вообще полные козлы, не пускали просто до последнего. И самое главное, что даже когда мы одного обогнали, он пытается с нами конкурировать и с другой стороны заезжает, и сигналит нам. 503 номер (Мартин Мацик. - Прим. «Чемпионата»), долбан какой-то», — приводит слова Жильцова телеграм-канал Cross-Country Rally.

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