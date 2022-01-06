Уперенко — об аварии Сеайдана и Кузьмича: машина представляла собой жуткое зрелище

Штурман Владимира Васильева Олег Уперенко прокомментировал сход своих коллег по команде X-Raid — экипажа Ясира Сеайдана и Алексея Кузьмича, которые попали в серьёзную аварию на пятом этапе ралли-марафона «Дакар»-2022.



«К сожалению, у экипажа Ясира Сеайдана и Алексея Кузьмича случилась авария. Мы видели их на трассе. Там был трамплин и за ним ступенька, и они, похоже, подлетели и в эту ступеньку «вонзились» и дальше кувыркались. Я видел, что Алексей и Сеайдан ходили вокруг машины и собирали вещи. Когда мы подъезжали, к ним как раз садился вертолёт. Они были в порядке, но машина представляла собой жуткое зрелище, очень сильно пострадала», — приводит слова Уперенко телеграм-канал Cross-Country Rally.