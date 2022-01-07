Александр Максимов выиграл шестой этап «Дакара» в зачёте квадроциклов

Сегодня, 7 января, проходит шестой этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте квадроциклов лучшим по итогам спецучастка стал россиянин Александр Максимов. Второе время продемонстрировал Александр Жиру, третьим стал Себастьян Судей. Напомним, заезд был остановлен организаторами на отметке в 101 км из-за резкого ухудшения состояния трассы.



В общем зачёте «Дакара» Максимов поднялся на третьем место. Лидирует по-прежнему Жиру.

«Дакар»-2022. Квадроциклы. Шестой СУ:



1. Александр Максимов («Ямаха») — 1:10.10

2. Александр Жиру («Ямаха») +0.09

3. Себастьян Судей («Ямаха») +0.39.

«Дакар»-2022. Квадроциклы. Общий зачёт после 6 СУ:



1. Александр Жиру («Ямаха») — 25:18.29

2. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») +04.52

3. Александр Максимов («Ямаха») +36.15

4. Камиль Вишневский («Ямаха») +1.32.33

5. Франсиско Морено («Ямаха») +1:49.18.