Камазовец Шибалов прокомментировал недопуск на «Дакар» команды «МАЗа»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов ответил на несколько вопросов читателей, собранных корреспондентом «Чемпионата» Светланой Амеличкиной. В частности Шибалов прокомментировал недопуск на ралли-марафон «Дакар» белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто».



«Я могу сказать, что нам как спортсменам очень жаль потерять серьёзных соперников, которые навязывают борьбу. Очень жаль, что ребят из команды «МАЗ» нет в этом году. Но дальше я, наверное, никак не могу прокомментировать — даже особо не знаю, в чём причина недопуска этой команды на гонку», — заявил Шибалов.



Также гонщик ответил, почему далеко не все автопроизводители хотят участвовать в грузовом зачёте «Дакара».



«Нам бы, конечно, хотелось, чтобы было больше производителей. Хотя их и так немало. Но хочется, чтобы эти бренды сильнее поддерживали свои команды. Серьёзные конкуренты тем не менее есть всегда, машины хорошо подготовлены. Но нам бы хотелось, чтобы появилось больше заводских команд. Кстати, в дальнейшем так и может произойти, потому что сейчас наступает переход на гибридную технику, альтернативное топливо — надеюсь, что-то изменится», — заявил Шибалов.