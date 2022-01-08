Названа причина, по которой Хэмилтон получил дополнительные 18 л.с. на Гран-при Бразилии

Названа причина, по которой пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон смог развить большую скорость на Гран-при Бразилии. Как сообщает итальянское издание Motorsport, всё дело в экстремальной картографии двигателя.



Благодаря этому стало возможно извлекать на 18 лошадиных сил больше по сравнению с обычной конфигурацией. По сведениям источника, общая мощность мотора на болиде Хэмилтона в Сан-Паулу достигла 1044 л.с.

При этом мотористы команды были вынуждены изменить стратегию, когда стало ясно, что W12 не так эффективен с точки зрения аэродинамики. Примечательно, что сокращение срока жизни двигателей сделало возможным извлекать больше мощности. Так, мотор, который был у команды на Гран-при Бразилии, был рассчитан на четыре Гран-при, что вдвое меньше стандартного срока службы.



Хэмилтон стал победителем Гран-при Бразилии. Британец начинал гонку с 10-го места, но быстро пробился на второе, а ближе к финишу со второй попытки сумел опередить пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.