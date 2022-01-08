Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Названа причина, по которой Хэмилтон получил дополнительные 18 л.с. на Гран-при Бразилии

Названа причина, по которой Хэмилтон получил дополнительные 18 л.с. на Гран-при Бразилии
Комментарии

Названа причина, по которой пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон смог развить большую скорость на Гран-при Бразилии. Как сообщает итальянское издание Motorsport, всё дело в экстремальной картографии двигателя.

Благодаря этому стало возможно извлекать на 18 лошадиных сил больше по сравнению с обычной конфигурацией. По сведениям источника, общая мощность мотора на болиде Хэмилтона в Сан-Паулу достигла 1044 л.с.

При этом мотористы команды были вынуждены изменить стратегию, когда стало ясно, что W12 не так эффективен с точки зрения аэродинамики. Примечательно, что сокращение срока жизни двигателей сделало возможным извлекать больше мощности. Так, мотор, который был у команды на Гран-при Бразилии, был рассчитан на четыре Гран-при, что вдвое меньше стандартного срока службы.

Хэмилтон стал победителем Гран-при Бразилии. Британец начинал гонку с 10-го места, но быстро пробился на второе, а ближе к финишу со второй попытки сумел опередить пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

Новость по теме
Хорнер считает, что Ферстаппен опередил бы Хэмилтона на равной машине
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022