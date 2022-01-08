«Просто подтянуть гайки». «Ниве» швейцарцев не потребовался ремонт на экваторе «Дакара»

Гонщик и штурман команды Niva Red Legend Team Марио Якобер и Сладжан Милич рассказали, как провели день отдыха на ралли-марафоне «Дакар», во время которого они заехали в гости к команде «КАМАЗ-мастер».



«У нас сегодня день отдыха, и „КАМАЗ“ любезно пригласил нас приехать и показать нашу „Ниву“ Т1. Пришли все механики и водители, они рады машине. У некоторых из них есть свои „Нивы“, большое спасибо „КАМАЗу“ за то, что пригласили нас сюда.



Как вы видите, машина в хорошем состоянии, поэтому нам не нужно много делать, просто подтянуть гайки и какие-то другие вещи. Но приятно, что нас приглашает „КАМАЗ“. Кто знает, может быть, на следующий “Дакар Классика” у нас будут команды „КАМАЗ“ и „Лада Нива“», — приводит слова Якобера телеграм-канал Cross-Country Rally.

«Сегодня выходной. Сначала поработали над машиной, всё проверили, поменяли кое-что. Сейчас наша «Нива» полностью отремонтирована и мы готовы к завтрашнему дню. Мы на бивуаке «КАМАЗа», у них красивый лагерь и потрясающие ребята. Работа, которую они делают, прекрасна. Они так увлечены механикой, гонками, ещё и нашей «Нивой» — они осмотрели нашу машину и впечатлились ей.



Их команда очень профессиональная, эти ребята едут чертовски быстро, эти грузовики настолько быстры, что впечатляет, как они построены. Они немного отличаются от нашей «Нивы», но это действительно хорошая российская техника, хорошие российские запчасти. Мы рады быть здесь, увидеть «КАМАЗ», пообщаться с людьми, очень хороший день», — добавил со своей стороны Милич.