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В «КАМАЗ-мастер» рассказали о решении судей «Дакара» насчёт их новой тормозной системы

В «КАМАЗ-мастер» рассказали о решении судей «Дакара» насчёт их новой тормозной системы
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Штурман в экипаже Антона Шибалова команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Никитин ответил на вопросы читателей «Чемпионата». В частности он прокомментировал ситуацию с обновлённой тормозной системой, которой заинтересовались судьи и организаторы ралли-марафона «Дакар»-2022.

«Это новая система, которую мы поставили на своих автомобилях. Уже с технических проверок начали её обсуждать с организаторами и непосредственно с комиссарами ФИА — чтобы и утвердить её на машине, и порекомендовать для использования остальными участниками. Эта система помогает поддерживать более стабильное давление в пневмосистеме тормозов автомобиля. Сейчас организаторы и комиссары ФИА вроде как дали своё согласие, опломбировали нам эту систему», — заявил Никитин.

Также Никитин ответил на вопрос, как болельщики могут реализовать свою мечту и попасть на работу в «КАМАЗ-мастер», и объяснил, что делают пилоты, если в самый последний момент замечают впереди трамплин.

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