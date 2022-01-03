У судей «Дакара» возникли вопросы к новой тормозной системе «КАМАЗ-мастер»

Организаторы ралли-марафона «Дакар»-2022 заинтересовались одной из новинок команды «КАМАЗ-мастер». Судьи попросили у российского коллектива разъяснения насчёт принципов работы новой тормозной системы. Об этом рассказал штурман Эдуарда Николаева, инженер-конструктор команды Евгений Яковлев.



«У нас есть система, повышающая эффективность работы тормозов. Она вызывает у организаторов некоторые вопросы. Сегодня вечером (речь идёт про вечер 2 января. — Прим. «Чемпионата») они подойдут к нам на бивуаке, и мы ещё раз покажем, что не нарушаем регламент и, мало того, даже рекомендуем эту систему в плане безопасности для всех участников. Это одна из стандартных систем на серийных грузовиках, но в спорте её ранее не применяли. Она действительно эффективна», — рассказал Яковлев в очередном выпуске «Путевых заметок» команды «КАМАЗ-мастер».