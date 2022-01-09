У Карякина появился шанс продолжить выступление на «Дакаре»
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Российский гонщик Сергей Карякин рассказал о том, что он всё ещё может продолжить выступление на «Дакаре». Напомним, команда гонщика, выступающая в зачёте серийных мотовездеходов, попала в серьёзную аварию на седьмом этапе ралли. После этого штурман Антон Власюк заявил о том, что команда выбыла из соревнований.
«Последние новости от Сергея:
Везём технику в лагерь. Каркас цел, но передняя часть рамы сильно повреждена. Ребята будут ремонтировать технику до самого момента старта. Если успеют — стартуем следующий СУ.
Более детальная информация по прибытии на бивуак», — говорится в инстаграм-аккаунте, посвящённом Сергею Карякину.
Ранее Сергей Карякин назвал основную причину аварии на седьмом этапе «Дакара».
Новость по темеСергей Карякин назвал причину аварии на седьмом этапе «Дакара»
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