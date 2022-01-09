Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

У Карякина появился шанс продолжить выступление на «Дакаре»

У Карякина появился шанс продолжить выступление на «Дакаре»
Комментарии

Российский гонщик Сергей Карякин рассказал о том, что он всё ещё может продолжить выступление на «Дакаре». Напомним, команда гонщика, выступающая в зачёте серийных мотовездеходов, попала в серьёзную аварию на седьмом этапе ралли. После этого штурман Антон Власюк заявил о том, что команда выбыла из соревнований.

«Последние новости от Сергея:

Везём технику в лагерь. Каркас цел, но передняя часть рамы сильно повреждена. Ребята будут ремонтировать технику до самого момента старта. Если успеют — стартуем следующий СУ.

Более детальная информация по прибытии на бивуак», — говорится в инстаграм-аккаунте, посвящённом Сергею Карякину.

Ранее Сергей Карякин назвал основную причину аварии на седьмом этапе «Дакара».

Новость по теме
Сергей Карякин назвал причину аварии на седьмом этапе «Дакара»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022