У Карякина появился шанс продолжить выступление на «Дакаре»

Российский гонщик Сергей Карякин рассказал о том, что он всё ещё может продолжить выступление на «Дакаре». Напомним, команда гонщика, выступающая в зачёте серийных мотовездеходов, попала в серьёзную аварию на седьмом этапе ралли. После этого штурман Антон Власюк заявил о том, что команда выбыла из соревнований.

«Последние новости от Сергея:

Везём технику в лагерь. Каркас цел, но передняя часть рамы сильно повреждена. Ребята будут ремонтировать технику до самого момента старта. Если успеют — стартуем следующий СУ.



Более детальная информация по прибытии на бивуак», — говорится в инстаграм-аккаунте, посвящённом Сергею Карякину.

Ранее Сергей Карякин назвал основную причину аварии на седьмом этапе «Дакара».