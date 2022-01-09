Сергей Карякин назвал причину аварии на седьмом этапе «Дакара»

Российский гонщик Сергей Карякин прокомментировал серьёзную аварию, в которую попала его команда на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар».



«Для нас гонка закончилась. Один нерадивый гонщик вылетел нам навстречу из-за поворота, и произошло лобовое столкновение. Вследствие чего машины не подлежат… Да чего там с машинами. Для нас гонка закончена», — сказал Карякин на странице snagracing в «инстаграме».



«Расстояние от апекса поворота, откуда выехал участник, 7-8 метров. Мы ехали на скорости 110-120 км/ч. Мы начали уходить во внутрь поворота. Он выворачивал из-за кучи, чтобы вернуться за точкой, которую не взял», — добавил Сергей.

Фото можно посмотреть на странице snagracing в «инстаграме».

Ранее подробностями аварии поделился штурман команды Карякина Антон Власюк.