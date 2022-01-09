Эдуард Николаев: такого этапа на этом «Дакаре» ещё не было

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев поделился впечатлениями от седьмого этапа ралли-марафона «Дакар»-2022, на котором его экипаж показал второй результат и сумел приблизиться к Дмитрию Сотникову в генеральной классификации гонки. Победу на этапе одержал Антон Шибалов.



«Такого этапа на этом «Дакаре» ещё не было. Очень сложно было психологически из-за запутанной навигации. Кто быстрее из штурманов смог сориентироваться, тот и приехал первым. Доволен работой нашего штурмана Евгения Яковлева, он молодец. В нескольких точках собиралось много грузовиков, но нам удалось справиться с задачей. Так что сегодня найти точку было уже победой», — приводит слова Николаева пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер».