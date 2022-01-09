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Механик Сотникова рассказал о проблемах на седьмом этапе «Дакара»

Механик Сотникова рассказал о проблемах на седьмом этапе «Дакара»
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Механик Дмитрия Сотникова в составе экипажа команды «КАМАЗ-мастер» Ильгиз Ахметзянов рассказал, как для них сложился седьмой этап ралли-марафона «Дакар»-2022. Экипаж Сотникова показал на спецучастке пятое время, проиграв почти семь минут партнёру по команде Антону Шибалову.

«Трудный спецучасток, много сложностей по навигации. Не могли с первого раза взять одну из точек, пришлось покружиться. Было много багги, которые создавали большие помехи. Сегодня мы потеряли много времени. Технических проблем не возникло», — приводит слова Ахметзянова пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер».

Экипаж Сотникова сохраняет лидерство в генеральной классификации «Дакара»-2022, опережая экипаж Эдуарда Николаева на пять с небольшим минут.

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