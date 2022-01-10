Хюлькенберг: вряд ли машины 2022 года будут медленнее предыдущих

Бывший гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг поделился впечатлениями от работы с машиной 2022 года на симуляторе.



«Если перечислять все изменения в правилах, то можно написать целую книгу, так что стоит остановиться на эффектах. Машины постарались сделать медленнее и более зависимыми от пилотажа, чтобы на результат больше влияли пилоты, а не скорость техники. Но по первым впечатлениям эти машины невероятно быстрые и вряд ли они медленнее предыдущих. Пилотаж не очень изменился, по впечатлениям от работы на симуляторе.



Интересно посмотреть, насколько станет проще преследовать соперников. На симуляторе скорость прохождения поворотов оставалась высокой, так что есть риск возникновения эффекта «грязного воздуха». Не могу себе представить, что на такой скорости будет легко преследовать машины.



В любом случае я надеюсь на положительные сюрпризы. Когда начнутся предсезонные тесты, пилоты и команды увидят реальное поведение машин на трассе. Интересно посмотреть, кто будет лучшим в начале. Те, кто быстро адаптируются, могут быть впереди, но затем расклад сил может поменяться. Пока рано прогнозировать, но я буду удивлён, если кто-то из топ-команд выпадет из группы лидеров», — цитирует Хюлькенберга Linkedin.