Экс-пилот Ф-1 — о финальном ГП сезона-2021: не хочу, чтобы гонщиков превращали в клоунов

Бывший пилот Формулы-1 Стефан Йоханссон поделился мнением о финальной гонке Формулы-1 минувшего сезона, прошедшей на Гран-при Абу-Даби. По её итогам победу в чемпионате праздновал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл», опередивший своего главного конкурента — Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».



«Я думаю, что должен быть какой-то баланс, ведь решения, которые принял Маси, не имели смысла ни на каком уровне. Его действия полностью игнорировали здравый смысл. Единственное, что нужно было делать, — поступить так, как раньше. Как только они запустили машину безопасности за пять кругов до финиша, они должны были вывесить красные флаги. Это единственный способ сохранить интригу до самого конца. Маси полностью изменил своё мнение, причём сделал это в самый последний момент, тем самым отдав победу Максу и «Ред Булл». А ведь Льюис провёл безупречную гонку. Он сделал все, что от него требовалось, чтобы обеспечить себе чемпионство, в том числе выдал идеальный старт.



Мне кажется, что мы заходим на очень опасную дорожку. Нельзя допускать, чтобы Формула-1 превращалась в своего рода автоспортивную версию рестлинга, где всё делается ради шоу. Важно найти хороший баланс. Я признаю важность социальных сетей и маркетинга, но мне бы не хотелось, чтобы гонщиков из отважный молодых людей превращали в каких-то комиков и клоунов», — написал Йоханссон на своём сайте.

Напомним, в ходе гонки Гран-при Абу-Даби дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем приняла решение дать это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.