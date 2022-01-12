«Феррари» исключила из академии пилота Ф-2 и временно рассталась с Айлоттом

Пресс-служба команды Формулы-1 «Феррари» привела подробности работы академии молодых пилотов. В этом году в школе будут учиться в общей сложности девять гонщиков. При этом академию покинул пилот Формулы-2 Маркус Армстронг, а Каллум Айлотт отправлен в годовой отпуск на время выступления в IndyCar.

Примечательно, что после ухода Армстронга из академии и россиянина Роберта Шварцмана из Формулы-2, в этой серии у «Феррари» не осталось юниоров.



Сезон 2022 года Каллум проведёт в серии IndyCar в составе команды Juncos Hollinger Racing. Ранее он считался одним из кандидатов на место боевого пилота «Альфа Ромео» в следующем году. Однако в ноябре прошлого года стало известно, что контракт с «Альфа Ромео» подписал китайский гонщик Гуаньюй Чжоу.