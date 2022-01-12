В «КАМАЗ-мастер» показали, как судьи проверяли легальность их грузовиков. Видео

Пресс-служба «КАМАЗ-мастер» представила новое видео, показав, как судьи проверяли легальность грузовиков российской команды.

«После девятого этапа и финиша нашей команды комиссары ФИА пришли на бивуак команды «КАМАЗ-мастер», чтобы провести измерения. Сейчас они собираются замерить ход подвески и проверить, в норме ли он, согласно определённым параметрам, или нет. Проверяется сначала передняя ось, а потом — задняя», — сказал блогер Богдан Булычёв, описывая происходящее.

Посмотреть видеоролик можно на официальном YouTube-канале «КАМАЗ-мастер».

Ранее российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов объяснил, почему по итогам девятого этапа ралли-марафона «Дакар» его экипаж финишировал на седьмом месте.