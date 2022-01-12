Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «КАМАЗ-мастер» показали, как судьи проверяли легальность их грузовиков. Видео

В «КАМАЗ-мастер» показали, как судьи проверяли легальность их грузовиков. Видео
Комментарии

Пресс-служба «КАМАЗ-мастер» представила новое видео, показав, как судьи проверяли легальность грузовиков российской команды.

«После девятого этапа и финиша нашей команды комиссары ФИА пришли на бивуак команды «КАМАЗ-мастер», чтобы провести измерения. Сейчас они собираются замерить ход подвески и проверить, в норме ли он, согласно определённым параметрам, или нет. Проверяется сначала передняя ось, а потом — задняя», — сказал блогер Богдан Булычёв, описывая происходящее.

Посмотреть видеоролик можно на официальном YouTube-канале «КАМАЗ-мастер».

Ранее российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов объяснил, почему по итогам девятого этапа ралли-марафона «Дакар» его экипаж финишировал на седьмом месте.

Новость по теме
«Вот причина потери времени». Каргинов показал огромный порез на колесе своего «КАМАЗа»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022