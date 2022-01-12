«Вот причина потери времени». Каргинов показал огромный порез на колесе своего «КАМАЗа»

Российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов объяснил, почему по итогам девятого этапа ралли-марафона «Дакар» его экипаж финишировал на седьмом месте. Как оказалось, виной тому прокол колеса.



«Вот она — причина сегодняшней потери времени. В 99% случаев прокола колеса виноват пилот! Я вошёл в эти 99%. 120 км проехали по камням первыми без ошибок, но последний валун всё же перебежал дорогу», — написал Каргинов в своём «инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Андрея Каргинова в «Инстаграме».

Напомним, победителем девятого этапа «Дакара» стал другой российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев. Второе место досталось Дмитрию Сотникову («КАМАЗ-мастер»). Третий результат показал Мартин Мацик («Ивеко»).