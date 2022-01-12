Сотников выиграл 10-й этап «Дакара» в зачёте грузовиков. «КАМАЗы» заняли весь топ-3

Сегодня, 12 января, проходит десятый этап ралли-марафона «Дакар». Его победителем в зачёте грузовиков стал российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников. Второе место занял Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер»). Третьим стал Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер»).
Ещё один экипаж «КАМАЗ-мастер» — Антона Шибалова — занял пятое место.
Ранее сообщалось, что чешский пилот Алеш Лопрайс («Прага») столкнулся с проблемами во время 10-го этапа «Дакара». В общем зачёте Лопрайс единственный, кто опережает россиянина Андрея Каргинова («КАМАЗ-мастер»).
«Дакар-2022». Грузовики. Десятый СУ:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 03:14.15.
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +01.27.
3. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +01.49.
4. Игнасио Касале («Татра») +02.35.
5. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер»») +03.09.
6. Мартин Мацик-младший («Ивеко») +03.46.
7. Янус ван Кастерен («Ивеко») +05.36.
«Дакар-2022». Грузовики. Общий зачёт после 10 СУ:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 35:58.08.
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +10.18.
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +44.27.
4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +1:49.19.
5. Янус ван Кастерен («Ивеко») +02:33.19.
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