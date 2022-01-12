Сотников выиграл 10-й этап «Дакара» в зачёте грузовиков. «КАМАЗы» заняли весь топ-3

Сегодня, 12 января, проходит десятый этап ралли-марафона «Дакар». Его победителем в зачёте грузовиков стал российский гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников. Второе место занял Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер»). Третьим стал Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер»).



Ещё один экипаж «КАМАЗ-мастер» — Антона Шибалова — занял пятое место.

Ранее сообщалось, что чешский пилот Алеш Лопрайс («Прага») столкнулся с проблемами во время 10-го этапа «Дакара». В общем зачёте Лопрайс единственный, кто опережает россиянина Андрея Каргинова («КАМАЗ-мастер»).

«Дакар-2022». Грузовики. Десятый СУ:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 03:14.15.

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +01.27.

3. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +01.49.

4. Игнасио Касале («Татра») +02.35.

5. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер»») +03.09.

6. Мартин Мацик-младший («Ивеко») +03.46.

7. Янус ван Кастерен («Ивеко») +05.36.

«Дакар-2022». Грузовики. Общий зачёт после 10 СУ:



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 35:58.08.

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +10.18.

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +44.27.

4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +1:49.19.

5. Янус ван Кастерен («Ивеко») +02:33.19.