Павел Лебедев потерял одно место в общем зачёте прототипных мотовездеходов

Сегодня, 12 января, проходит 10-й этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте прототипных мотовездеходов лучший результат показал Сет Кинтеро (Can-Am). Второй стала Кристина Гутьеррес Эрреро (ОТ3). Тройку лучших замкнул Себастьян Эрикссон (Can-Am).

Россиянин Павел Лебедев (Can-Am) показал девятое время, вследствие чего потерял одну позицию в общем зачёте, став шестым.

«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Десятый СУ:



1. Сет Кинтеро (ОТ3) — 3:22.11.

2. Кристина Гутьеррес Эрреро (ОТ3) +02.22.

3. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +09.45.

…9. Павел Лебедев (Can-Am) +28.54.

«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Общий зачёт после 10 СУ:



1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 39:43.03.

2. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +55.56.

3. Фернандо Альварес (Can-Am) +2:56.28.

4. Кристина Гутьеррес Эрреро (ОТ3) +4:22.33.

5. Сантьяго Наварро (Can-Am) +4:46.47

6. Павел Лебедев (Can-Am) +4:55.41 (был пятым).