Павел Лебедев потерял одно место в общем зачёте прототипных мотовездеходов

Сегодня, 12 января, проходит 10-й этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». В зачёте прототипных мотовездеходов лучший результат показал Сет Кинтеро (Can-Am). Второй стала Кристина Гутьеррес Эрреро (ОТ3). Тройку лучших замкнул Себастьян Эрикссон (Can-Am).
Россиянин Павел Лебедев (Can-Am) показал девятое время, вследствие чего потерял одну позицию в общем зачёте, став шестым.
«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Десятый СУ:
1. Сет Кинтеро (ОТ3) — 3:22.11.
2. Кристина Гутьеррес Эрреро (ОТ3) +02.22.
3. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +09.45.
…9. Павел Лебедев (Can-Am) +28.54.
«Дакар»-2022. Прототипные мотовездеходы. Общий зачёт после 10 СУ:
1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 39:43.03.
2. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +55.56.
3. Фернандо Альварес (Can-Am) +2:56.28.
4. Кристина Гутьеррес Эрреро (ОТ3) +4:22.33.
5. Сантьяго Наварро (Can-Am) +4:46.47
6. Павел Лебедев (Can-Am) +4:55.41 (был пятым).
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