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Источник: Эстебан Окон — главный кандидат на замену Льюису Хэмилтону в «Мерседесе»

Источник: Эстебан Окон — главный кандидат на замену Льюису Хэмилтону в «Мерседесе»
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Портал Thejudge13 со ссылкой на собственные источники сообщил, что гонщик Эстебан Окон является главным кандидатом на замену Льюису Хэмилтону в «Мерседесе».

С 2015-го по 2019-й Окон состоял в молодёжной программе «Мерседеса» и несколько раз участвовал в тестах в составе чемпионской команды.

Тем не менее, по данным The Express, приоритетной задачей Тото Вольфа является привлечение Пьера Гасли, однако его переход в «Мерседес» маловероятен, поскольку он тесно связан с командой «Ред Булл» и имеет контракт с «Альфа Таури».

37-летний Хэмилтон в настоящее время находится в Колорадо (США), где поддерживает форму. В социальные сети Льюис не заходит и ничего не пишет.

Ранее Ален Прост высказался о возможном уходе Хэмилтона из Формулы-1.

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