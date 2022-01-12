Источник: Эстебан Окон — главный кандидат на замену Льюису Хэмилтону в «Мерседесе»

Портал Thejudge13 со ссылкой на собственные источники сообщил, что гонщик Эстебан Окон является главным кандидатом на замену Льюису Хэмилтону в «Мерседесе».

С 2015-го по 2019-й Окон состоял в молодёжной программе «Мерседеса» и несколько раз участвовал в тестах в составе чемпионской команды.

Тем не менее, по данным The Express, приоритетной задачей Тото Вольфа является привлечение Пьера Гасли, однако его переход в «Мерседес» маловероятен, поскольку он тесно связан с командой «Ред Булл» и имеет контракт с «Альфа Таури».

37-летний Хэмилтон в настоящее время находится в Колорадо (США), где поддерживает форму. В социальные сети Льюис не заходит и ничего не пишет.

Ранее Ален Прост высказался о возможном уходе Хэмилтона из Формулы-1.