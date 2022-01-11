Ален Прост высказался о возможном уходе Хэмилтона из Формулы-1
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Советник команды «Альпин», четырёхкратный чемпион мира Ален Прост поделился мнением о перспективах семикратного обладателя титула Льюиса Хэмилтона продолжить карьеру. В нынешнее межсезонье ходит много слухов о возможном уходе Хэмилтона из Формулы-1.
«Трудно поставить себя на его место. У него наверняка множество причин как завершить карьеру, так и продолжить выступления. Он получил сильный удар, но было бы очень грустно, если бы его не было здесь в следующем сезоне.
Я хочу оставаться оптимистом, потому что впереди его может ждать борьба за восьмой титул и новый технический регламент, где, вероятно, будут четыре или пять пилотов сражаться за чемпионат. Это вызов, который Хэмилтон, возможно, захочет принять», — приводит слова Проста Express.
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