Стало известно, к какому сроку ФИА завершит расследование событий на Гран-при Абу-Даби Ф-1

Руководящий орган Формулы-1, ФИА, собрался на этой неделе для проведения переговоров в попытке добиться прогресса в расследовании Гран-при Абу-Даби, определившего судьбу титула. Об этом сообщает Sky Sports.

Мохаммед бен Сулайем, который был избран президентом ФИА 17 декабря, принимает личное участие в расследовании и занимается им в срочном порядке из штаб-квартиры в Женеве.

Представитель ФИА заявил, что расследование будет «тщательным, объективным и прозрачным». Руководящий орган рассчитывает завершить процесс к следующему заседанию Всемирного совета по автоспорту, которое состоится не позднее 3 февраля.

Также сообщается, что ФИА собирается поговорить со всеми действующими лицами Гран-при Абу-Даби, включая Льюиса Хэмилтона, чьё участие в следующем сезоне Формулы-1 остаётся под вопросом.