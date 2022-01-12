Стало известно, к какому сроку ФИА завершит расследование событий на Гран-при Абу-Даби Ф-1

Руководящий орган Формулы-1, ФИА, собрался на этой неделе для проведения переговоров в попытке добиться прогресса в расследовании Гран-при Абу-Даби, определившего судьбу титула. Об этом сообщает Sky Sports.
Мохаммед бен Сулайем, который был избран президентом ФИА 17 декабря, принимает личное участие в расследовании и занимается им в срочном порядке из штаб-квартиры в Женеве.
Представитель ФИА заявил, что расследование будет «тщательным, объективным и прозрачным». Руководящий орган рассчитывает завершить процесс к следующему заседанию Всемирного совета по автоспорту, которое состоится не позднее 3 февраля.
Также сообщается, что ФИА собирается поговорить со всеми действующими лицами Гран-при Абу-Даби, включая Льюиса Хэмилтона, чьё участие в следующем сезоне Формулы-1 остаётся под вопросом.
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