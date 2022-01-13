«Ауди» примет решение о вступлении в Формулу-1 ко второму кварталу

Компания «Ауди», принадлежащая концерну «Фольксваген», примет решение об участии в Формуле-1 в конце первого или начале второго квартала этого года, сообщило агентство Рейтер.
Решающим фактором для «Фольксвагена» в вопросе участия или неучастия в Формуле-1 является выполнение планов по переходу на синтетическое топливо к 2026 году.
В конце 2021 года немецкие СМИ утверждали, что «Ауди» купила британского производителя спортивных автомобилей класса люкс «Макларен», что обе компании отрицали.
Ранее сообщалось, что бренды «Ауди» и «Порше» практически завершили сделки по приходу в Формулу-1 в 2026 году. Они будут работать над своими проектами совместно, что подразумевает потенциальное сотрудничество «Макларена» и «Ред Булл» в борьбе с «Феррари» и «Мерседесом» в грядущей эре экологически чистого топлива.
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