Мик Шумахер рассказал, когда он сможет опробовать болид «Хааса» 2022 года

Пилот «Хааса» Мик Шумахер рассказал, что впервые сможет опробовать болид 2022 года только на предсезонных тестах в Барселоне.
«Новый болид? Это будет для меня в новинку, с нетерпением жду начала тестов. На данный момент у нас нет собственного симулятора. Но это должно измениться в следующем году. Думаю, я впервые сяду за руль машины только на тестах в Барселоне.
Вы можете проехать 100 гонок и на 101-й найти в машине что-то, что можно сделать ещё лучше. Каждая трасса, каждая тренировка проходит по-разному, условия всё время меняются. Каждый раз приходится приспосабливать машину для этого. К концу сезона мы настолько хорошо понимали машину, что сравнительно быстро поняли, что нужно делать, чтобы машина чувствовала себя хорошо. Именно поэтому мы смогли провести квалификационную сессию, подобную той, что была в Турции», — приводит слова Шумахера Auto Motor und Sport.
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