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Себастьен Лёб получил пятиминутный штраф по итогам предпоследнего этапа «Дакара»

Себастьен Лёб получил пятиминутный штраф по итогам предпоследнего этапа «Дакара»
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Французский гонщик Себастьен Лёб получил штраф от стюардов ралли-марафона «Дакар»-2022 по итогам 11-го этапа гонки. Лёб превысил скорость в зоне ограничения на спецучастке, за то, что, согласно регламенту, к его времени по итогам этапа было добавлено пять минут.

Таким образом, Лёб опустился на восьмое место в итоговом протоколе этапа и не отыграл у Нассера Аль-Аттии четыре минуты в генеральной классификации, а проиграл одну. Теперь француз отстаёт от катарца перед финальным днём борьбы на 33 минуты.

«Дакар-2022». Автомобили. 11-й СУ:

1. Карлос Сайнс (Audi) — 03:29.32.
2. Лусио Альварес (Toyota) +03.10.
3. Маттиас Экстрём (Audi) +03.53.
4. Нани Рома (Prodrive) +04.10.
5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +05.11.
6. Стефан Петерансель (Audi) +05.54.
7. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +06.42.
8. Себастьен Лёб (Prodrive) +07.21...
13. Язид Аль-Раджи (Toyota) +14.37.
14. Владимир Васильев (BMW) +16.55.

«Дакар-2022». Автомобили. Общий зачёт после 11 СУ:

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 36:49.51.
2. Себастьен Лёб (Prodrive) +33.19.
3. Язид Аль-Раджи (Toyota) +01:03.43.
4. Орландо Терранова (Prodrive) +01:30.29.
5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +01:44.11.
6. Якуб Пшигонски (MINI) +01:51.57.
7. Владимир Васильев (BMW) +01:59.49.

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