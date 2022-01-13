Себастьен Лёб получил пятиминутный штраф по итогам предпоследнего этапа «Дакара»

Французский гонщик Себастьен Лёб получил штраф от стюардов ралли-марафона «Дакар»-2022 по итогам 11-го этапа гонки. Лёб превысил скорость в зоне ограничения на спецучастке, за то, что, согласно регламенту, к его времени по итогам этапа было добавлено пять минут.



Таким образом, Лёб опустился на восьмое место в итоговом протоколе этапа и не отыграл у Нассера Аль-Аттии четыре минуты в генеральной классификации, а проиграл одну. Теперь француз отстаёт от катарца перед финальным днём борьбы на 33 минуты.



«Дакар-2022». Автомобили. 11-й СУ:



1. Карлос Сайнс (Audi) — 03:29.32.

2. Лусио Альварес (Toyota) +03.10.

3. Маттиас Экстрём (Audi) +03.53.

4. Нани Рома (Prodrive) +04.10.

5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +05.11.

6. Стефан Петерансель (Audi) +05.54.

7. Нассер Аль-Аттия (Toyota) +06.42.

8. Себастьен Лёб (Prodrive) +07.21...

13. Язид Аль-Раджи (Toyota) +14.37.

14. Владимир Васильев (BMW) +16.55.



«Дакар-2022». Автомобили. Общий зачёт после 11 СУ:



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 36:49.51.

2. Себастьен Лёб (Prodrive) +33.19.

3. Язид Аль-Раджи (Toyota) +01:03.43.

4. Орландо Терранова (Prodrive) +01:30.29.

5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +01:44.11.

6. Якуб Пшигонски (MINI) +01:51.57.

7. Владимир Васильев (BMW) +01:59.49.