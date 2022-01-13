Антон Шибалов рассказал, с какими проблемами столкнулся на 11-м этапе «Дакара»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов прокомментировал ход 11-го этапа ралли-марафона «Дакар»-2022, на котором его экипаж показал пятый результат.
«Сегодня не очень гладко и хорошо для нас. В начале спецучастка у нас возникли проблемы с выхлопом, лопнула труба от турбины, видимо, её оборвало на тряске. Пришлось останавливаться, что-то придумывать и делать, потому что так оставлять было нельзя, могли спалить все трубки пластиковые. Выхлоп — это большие температуры. Ехать ещё очень долго, порядка 230 километров оставалось.
Поэтому решили сделать эту трубу, нарастить обратно, привязать проволокой и, в принципе, финишировали так. Пришлось ехать аккуратнее, было опасение, что она может отвалиться от тряски, так что чуть-чуть потеряли, но главное — доехали.
Завтра последний день, он рабочий, так что будем стараться ехать до конца», — рассказал Антон Шибалов в интервью пресс-службе «КАМАЗ-мастер».
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