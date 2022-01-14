Нассер Аль-Аттия в четвёртый раз стал победителем «Дакара» в зачёте автомобилей

Сегодня, 14 января, проходит заключительный этап 44-го в истории ралли-марафона «Дакар». Его победителем в зачёте автомобилей стал Хенк Латеган (Toyota). Второе место у Стефана Петеранселя (Audi), тройку сильнейших замкнул Брайан Барагванат (Century Racing).
Нассер Аль-Аттия по итогам заезда показал шестой результат, который позволил ему стать победителем всей гонки. До этого он праздновал успех в престижном ралли-марафоне в 2011, 2015 и 2019 годах.
«Дакар-2022». Автомобили. 12-й СУ:
1. Хенк Латеган (Toyota) — 1:35.19.
2. Стефан Петерансель (AUdi) +0.41.
3. Брайан Барагванат (Century Racing) +01.51.
«Дакар-2022». Автомобили. Общий зачёт после 12 СУ:
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 38:33.03.
2. Себастьен Лёб (Prodrive) +27.46.
3. Язид Аль-Раджи (Toyota) +01:01.13.
4. Орландо Терранова (Prodrive) +01:27.23.
5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +01:41.48.
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