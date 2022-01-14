Пиастри и Шварцмана в «Преме» заменят два воспитанника «Ред Булл»

Команда Формулы-2 «Према» объявила свой состав на сезон-2022. Как и ожидалось, Оскара Пиастри и Роберта Шварцмана в составе итальянского коллектива заменят чемпион Форумулы-3 Деннис Хаугер и его коллега по молодёжной программе «Ред Булл» Джехан Дарувала. Для индийца это будет уже третий сезон в Формуле-2.



«Ред Булл» обнародовал планы и касательно всех остальных своих воспитанников. В Ф-2 выступят ещё три гонщика: Юри Випс поедет в составе «Хайтека», Лиам Лоусон — в составе «Карлина», а Аюму Иваса поедет за «ДАМС».



В Формуле-3 «Ред Булл» представят три пилота: Джек Кроуфорд будет выступать за «Прему», Джонни Эдгар — за «Трайдент», Исак Хаджар — за «Хайтек».



Также отметим, что перспективный экс-картингист Арвин Линдблад проведёт 2022 году в Формуле-4 в составе «Ван Амерсфорта».